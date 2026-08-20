Le entregó su apoyo: El mensaje de Oriana Marzoli a Gala Caldirola tras su quiebre con Luis Jiménez

20 ag. 2026 - 10:40 hrs.

La chica reality Oriana Marzoli apareció en las redes sociales de Gala Caldirola para entregar todo su apoyo a quien, en algún momento, fue su rival.

Precisamente, Gala retornó la mañana de este jueves a Instagram para confirmar que regresó a Chile tras enterarse de la infidelidad que sufrió por parte de Luis Jiménez con Coté López.

Recordemos que Caldirola se había mudado a Qatar para seguir a Luis Jiménez, quien aceptó una oferta laboral en dicho país.

Oriana Marzoli apoya a Gala Caldirola

"Otra mujer se hubiera quedado. Sería más fácil ocultarlo, perdonarlo y no pasar por todo esto que, además, públicamente se siente humillante, pero yo elijo ser ese tipo de mujer que sí se atreve a darse el lugar que se merece", escribió Gala, en un post donde admitía que había sufrido un engaño por parte del exfutbolista.

Fue en ese mismo post donde su excompañera de Volverías Con Tu Ex? y con quien supo tener bastantes episodios polémicos, reapareció y dedicó unas simples, pero certeras palabras.

"La mejor decisión", afirmó Oriana, añadiendo un emoji de abrazo, recordando que hace un tiempo en el react de Volverías con tu ex? 2 la modelo española confirmó que su relación con Gala en la actualidad era de la mejor, siendo amigas.

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