Vale Roth confiesa por qué quiere borrar varios de sus tatuajes: "Piensa bien antes de hacer esa estupidez"

20 ag. 2026 - 11:40 hrs.

Valentina Roth se desahogó sobre su inconformidad con los tatuajes que se fue haciendo a lo largo del tiempo y contó sus motivos para querer eliminarlos.

La influencer sabe que debido a su embarazo debe esperar un tiempo para borrarlos, pero aseguró estar dispuesta a someterse al doloroso procedimiento.

El arrepentimiento de Vale Roth por sus tatuajes

Mientras conversaba con sus fans en sus historias de Instagram, Vale Roth empezó a rascar el dibujo de una cruz negra que lleva en uno de sus brazos. "¡Me quiero sacar el tatuaje! ¡Me carga!", dijo con cierta impaciencia.

"No me los puedo borrar embarazada, pero sí, este se ha borrado muchísimo. Esto estaba negro antes", comentó mientras señalaba un área de su otro brazo. Seguidamente, aseguró que eliminaría las letras que tiene tatuadas un poco más arriba, así como otras figuras en su cuello y espalda.

Instagram @valetoth28

"¿Y por qué me quiero borrar los tatuajes? Porque no me gustan, no me gusta como me quedan a mí, como que no me representan. Aparte, me hice tatuajes tan feos, hay tatuajes que son bonitos pero los míos son horribles", admitió.

"Me tapé un ex", dijo la bailarina repetidamente al confesar que se fue a tatuar con varias de sus exparejas. "Soy una weona ¿Cómo me tatúo? Es que no te tatúes el nombre de un pololo. Lo peor es que nunca fui sobria a hacerme eso. Me arrepiento. Me arrepiento de todos. De todos, de cada uno", enfatizó.

Por último, entregó un consejo a sus seguidores. "Lo bueno es que se pueden borrar, todo tiene solución. De que duele. Duele muchísimo más que tatuarse. Entonces piensa bien antes de hacer esa estupidez", concluyó.

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