"Jamás cambian": Fran Maira envía mensaje de apoyo a Gala Caldirola tras quiebre con Luis Jiménez

20 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Fran Maira le envió un sentido mensaje en redes sociales a Gala Caldirola, como señal de apoyo por su quiebre con Luis Jiménez.

En específico, la cantante nacional comentó la publicación de la española, donde confirmó su regreso a Chile tras enterarse de la infidelidad del exfutbolista con Coté López.

El mensaje de apoyo de Fran Maira

"Amiga, jamás cambian. Valen todos callampa. Los odio cada día más", partió señalando Maira en la sección de comentarios.

Tras lo anterior, la joven agregó que "intentan amar, pero en verdad te destruyen".

"¡Qué valiente eres en irte! A veces cuesta mucho cuando uno quiere, pero es la mejor decisión porque tú mereces mucho más que eso y qué bueno que te des tu lugar", añadió.

"Te lo dice una que a la primera no se fue y que la destruyeron por quedarse", complementó Fran Maira para luego expresar su cariño por Gala.

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