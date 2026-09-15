Pedro Astorga aclara su estado de salud tras someterse a una repentina operación: "Un dolor que me tiene mal"
Pedro Astorga anunció en sus redes sociales que se sometió a una operación debido a una dolorosa afección que lo estaba molestando.
Al principio el deportista extremo dejó en expectativa a sus seguidores, al publicar una imagen desde la clínica, vestido con bata quirúrgica antes de ingresar a quirófano. Horas más tarde explicó el motivo de la intervención.
La operación de Pedro Astorga
"Vamos a tirar pa' arriba. Todo está bien", fue el escueto texto con el que Astorga informó la tarde del lunes en sus historias de Instagram que estaba por operarse.
Posteriormente, publicó una curiosa fotografía editada digitalmente, donde se lo veía con una especie de armadura metalizada de estilo cibernético y futurista, para transmitir un mensaje de tranquilidad.
"¡Así quedé! Me hice una pequeña intervención en la espalda, pero de pronta recuperación y para estar mejor de un dolor que me tiene mal", fue lo único que detalló sobre su condición. "Gracias por sus mensajes de preocupación", escribió el chico reality para finalizar.
Leer más de