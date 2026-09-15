Mega suma programación de lujo para Fiestas Patrias con espectáculo exclusivo del BAFONA y otras tradiciones

15 sept. 2026 - 10:30 hrs.

Este 18 y 19 de septiembre, Mega y MegaGo presentan capítulos especiales de Nuestro Chile y Nuestras fiestas, además de Acceso a lo Nuestro, en una propuesta que recorre música, bailes y personas que forman parte de la identidad nacional.

Estos contenidos invitan a recorrer distintas expresiones de la cultura chilena. Las tardes del 18 y 19, el área cultural del canal emitirá capítulos de estreno y un especial con propuestas que mantienen vivas las costumbres del país.

La programación de Mega para Fiestas Patrias

El viernes 18 de septiembre, a las 15:00 horas, Nuestro Chile presentará "Con ustedes... el Bafona", un espectáculo protagonizado por el Ballet Folclórico Nacional, BAFONA, reconocido por su trayectoria de 61 años y por ser uno de los principales embajadores de la cultura tradicional chilena en Chile y el mundo.

El capítulo será conducido por Rodrigo Sepúlveda y mostrará un espectáculo de primer nivel que reúne danza, música y tradición. Además de recorrer nuestra geografía con bailes y trajes, habrá una sección dedicada al compositor del neofolklore Rolando Alarcón, interpretando clásicos como "Doña Javiera Carrera" y "Si somos americanos". En otro segmento, los solistas de la agrupación, Sergio Veas y Alicia Larraín, interpretarán a Víctor Jara y Violeta Parra, respectivamente.

MEGA

El sábado 19, a las 15:00 horas, será el turno de Acceso a lo Nuestro, espacio cultural en el que distintos rostros de Mega recorrerán lugares con historia y tradición. El programa revelará la historia detrás de "La Consentida" y del Guatón Loyola, mientras Joaquín Méndez se enfrentará a un nuevo desafío: aprender a bailar cueca.

Este mismo sábado a las 19:00 horas, se estrenará un capítulo de Nuestras fiestas -con Karen Doggenweiler en el relato- dedicado al gran "cuecazo" que se realiza en la Medialuna Monumental de Rancagua. Más de mil personas se reúnen allí para danzar al ritmo de nuestro baile nacional, en un evento que forma parte del Campeonato Nacional de Cueca de Rancagua y que reúne a cultores del baile de distintas edades y de los lugares más extremos del país.

Esta programación forma parte de un fin de semana dedicado a expresiones culturales del país, que contempla por primera vez la transmisión televisiva de la fiesta de La Pampilla de la región de Coquimbo. El evento se emitirá después de Meganoticias; el 18, 19 y 20 de septiembre tendrá un enfoque solidario y será conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

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