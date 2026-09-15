"Las admiro por la constancia": El mensaje de Christell a las madres tras nuevo desafío en su maternidad
Christell Rodríguez recibió a su hijo Valentino hace casi dos meses y en este tiempo ha debido adaptar su rutina para procurar los cuidados a su bebé.
Precisamente por el cambio que ha tenido su día a día, la cantante subió una publicación en la que alabó a aquellas madres que son capaces de crear contenido, pese a sus nuevas responsabilidades.
En sus historias, Christell Rodríguez subió dos imágenes en las que se prepara para amamantar a Valentino.
"Por aquí estamos listas para el turno de noche. No sé cómo le hacen las mamis influencer para estar grabando en el día, jajaja, las admiro por la constancia", escribió.
Y luego, señaló que el bebé necesita estructurar sus horarios por el momento: "Aún tenemos que despertarlo para que coma, por indicaciones de su pediatra. Ya para su próximo control nos dirán si tenemos que seguir despertándolo o ya solo darle cuando él despierte solito".
El primer mes de Valentino
El pasado 27 de agosto, Valentino cumplió un mes. En ese momento, Christell publicó: "Hoy mi principito cumple un mes. Esa lucha de querer que crezca y a la vez que el tiempo se detenga para disfrutarlo más así", afirmó Christell.
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