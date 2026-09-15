"Las admiro por la constancia": El mensaje de Christell a las madres tras nuevo desafío en su maternidad

15 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Christell Rodríguez recibió a su hijo Valentino hace casi dos meses y en este tiempo ha debido adaptar su rutina para procurar los cuidados a su bebé.

Precisamente por el cambio que ha tenido su día a día, la cantante subió una publicación en la que alabó a aquellas madres que son capaces de crear contenido, pese a sus nuevas responsabilidades.

En sus historias, Christell Rodríguez subió dos imágenes en las que se prepara para amamantar a Valentino.

"Por aquí estamos listas para el turno de noche. No sé cómo le hacen las mamis influencer para estar grabando en el día, jajaja, las admiro por la constancia", escribió.

Instagram de @christell_oficial

Y luego, señaló que el bebé necesita estructurar sus horarios por el momento: "Aún tenemos que despertarlo para que coma, por indicaciones de su pediatra. Ya para su próximo control nos dirán si tenemos que seguir despertándolo o ya solo darle cuando él despierte solito".

Instagram de @christell_oficial

El primer mes de Valentino

El pasado 27 de agosto, Valentino cumplió un mes. En ese momento, Christell publicó: "Hoy mi principito cumple un mes. Esa lucha de querer que crezca y a la vez que el tiempo se detenga para disfrutarlo más así", afirmó Christell.

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