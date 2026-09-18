Matilde y Josefa frente a frente por Coke: Así fue la conversación sobre proteger a sus hijos

18 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Las dos mujeres que estuvieron con Coke (Diego Muñoz) volvieron a verse las caras, pero esta vez desde un lugar completamente distinto: el dolor, la maternidad y la necesidad de aprender a convivir con una historia que ninguna de las dos eligió.

Era uno de los encuentros que los seguidores de Reunión de Superados esperaban desde que se reveló el embarazo de Josefa (Luz Valdivieso). Matilde (Ignacia Baeza) y Josefa finalmente volvieron a estar frente a frente, después de todo lo ocurrido con Coke, el hombre que las unió de la manera más compleja: una fue su esposa y madre de sus hijos, mientras la otra mantuvo una relación con él y ahora espera un hijo suyo.

La escena adquirió una dimensión todavía más particular porque ambas mujeres tuvieron que conversar sobre una situación que, en otro momento, probablemente las habría convertido en rivales.

Josefa fue durante mucho tiempo una de las grandes heridas en la relación de Matilde y Coke, pero la muerte de él y la llegada de un nuevo hijo cambiaron por completo el escenario. Ya no se trataba solamente de una esposa enfrentando a la mujer con la que su marido tuvo una aventura: eran dos mujeres que, por las circunstancias de la vida, tendrán que mantener un vínculo para siempre a través de sus hijos.

Matilde, incluso, reconoció que su primera reacción al enterarse del embarazo fue querer alejarse completamente de Josefa. “El único responsable de todo es el Coke, él es el responsable. Cuando supe que estabas embarazada, mi primera reacción fue, no te quiero ver. No quiero saber de ti. Pero yo no soy así. No me gusta arrancarme de los problemas”, explicó.

Una postura que marca un cambio respecto de la rabia que había mostrado anteriormente, cuando llegó a responsabilizar directamente a Josefa por la muerte de Coke.

Matilde le explica a Josefa la reacción que podrían tener sus hijos al enterarse del embarazo

Pero el momento más complejo llegó cuando Matilde habló de sus hijos, Ponchi y Domingo, y del lugar que Coke ocupa para ellos. “La Ponchi no te conoce. Domingo tiene la peor impresión tuya. O sea, si ellos llegaron a saber, el mundo se las derrumba”, le planteó a Josefa.

La psicóloga, en cambio, intentó abrir otra posibilidad: “A veces subestimamos a los niños y ellos toman como natural algo que para los adultos pueda ser mucho más complicado”. Así, la conversación dejó de estar centrada solamente en el pasado entre las dos y pasó a una preocupación común: cómo proteger a los hijos frente a una historia familiar difícil.

En medio de esa tensión apareció también una inesperada muestra de reconocimiento entre ambas. “Y te lo agradezco. Te agradezco que estés aquí”, le dijo Josefa a Matilde.

Es precisamente ahí donde el encuentro adquiere un sentido distinto al de una simple confrontación: dos mujeres que alguna vez pudieron verse como la mayor amenaza de la otra ahora tienen que aprender a coexistir, con Coke ausente pero permanentemente presente en sus vidas. Una relación incómoda, inevitable y todavía llena de heridas, pero que podría terminar convirtiéndose en uno de los vínculos más particulares que deje la historia de Reunión de Superados.

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