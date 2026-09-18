"Anularme y omitirme": Raffaella Di Girolamo defiende su trayectoria como psicóloga y da mensaje

18 sept. 2026 - 18:03 hrs.

Raffaella Di Girolamo utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos que, según relató, ha recibido durante las últimas semanas y que, de acuerdo con su versión, han alcanzado tanto su vida personal como su desempeño profesional.

La psicóloga aseguró que lleva 25 años ejerciendo y destacó además su formación en políticas públicas de género y Educación Sexual Integral. Frente a las críticas hacia su trabajo como terapeuta, cuestionó directamente los motivos detrás de estos cuestionamientos: “¿Por qué ahora sería una mala psicóloga?”.

En su descargo, Di Girolamo sostuvo que ha sido objeto de distintos tipos de agresiones y acusó que estas tendrían como finalidad afectar su vida laboral. “El nivel de insulto, agresión, violencia, denigración y mentiras” que ha recibido, señaló, buscaría “anularme, omitirme o que me deprima o que deje de trabajar”.

Di Girolamo aborda casos de pacientes para concientizar sobre las experiencias de abuso

Durante el registro, también abordó situaciones relacionadas con pacientes. Afirmó que seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, habrían optado por no realizar denuncias pese a que, según su relato, existían antecedentes que podían respaldar esas situaciones.

En ese contexto, planteó la posibilidad de debatir públicamente sobre el tema: “Así que, bueno, debatamos. Sería hermoso hacer un Zoom, ¿no? Para que la gente también se empodere”.

La psicóloga también relató un episodio que, según dijo, habría ocurrido recientemente, asegurando que “tres mujeres me golpearon insultándome”. Junto con referirse a este hecho, afirmó que existirían “12 causales” que, desde su perspectiva, podrían haber sido acreditadas, aunque no profundizó en los detalles.

Finalmente, defendió la continuidad de sus talleres vinculados a procesos de sanación tras experiencias de abuso y enfatizó: “El abuso es un dolor y es una herida gigante. Pero no me determina como persona, ni como trabajador, trabajadora”.

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