"Me quería esperar": Nico Solabarrieta reveló la última conversación que tuvo con su pretendiente argentina

21 sept. 2026 - 23:32 hrs.

En el capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta fue interpelado por una supuesta relación con una chica argentina y él contó toda la verdad.

Fue Oriana Marzoli quien puso contra las cuerdas al exfutbolista: "Él esta mañana lo estaba negando, que existiese un tipo de vínculo, que era simplemente una chica con la que había pasado un ratillo".

Rápidamente, el hijo de Ivette Vergara negó esa afirmación: "Yo no dije eso, yo dije que no estábamos de novios, porque de novios no estamos. Eso es imposible, la conocí un mes antes. Entré soltero".

Volverías con tu ex? 2

La aclaración de Nico Solabarrieta

Posteriormente, La Guarén acotó que ella ya sabía absolutamente todo sobre esta chica llamada Camila Vidoni y ahí fue cuando Oriana Marzoli le preguntó a Nico Solabarrieta si podía asegurar que no había nada serio y él lo confirmó.

Tras lo anterior, el influencer reveló cómo fue la última conversación que tuvo con esta mujer argentina y en qué habían quedado.

"Quedamos en que íbamos a ver qué pasaba una vez que yo saliera, obviamente le dije que yo no tenía ninguna intención de volver con mi ex 'me gustas un montón, te quiero muchísimo, tú tienes que hacer tu vida y veremos al final', me dijo que me quería esperar, le dije 'me encanta, lo encuentro hermoso porque me siento honrado, yo no sé qué te puedo prometer, pero si no quiero nada con mi ex, no quiero volver con la Valentina' y eso fue una realidad en el momento en el que yo me encerré en este reality", comentó.