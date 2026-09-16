El malévolo plan de Luis Mateucci y Oriana Marzoli que enojó a Bárbara Córdoba: "Con vos no quiero hablar"

16 sept. 2026 - 23:28 hrs.

En el capítulo 62 de Volverías con tu ex? 2, un malévolo plan enfrentó a Oriana Marzoli y a Luis Mateucci con Bárbara Córdoba.

Todo partió cuando el trasandino le comentó a la española que una de las cosas que más enojaba a su expareja era que se sentaran o hicieran algo en su cama.

Debido a esto, la "reina de los realities" le dijo que hicieran exactamente eso para molestarla. Por su parte, Camila Nash y Flavia Laos le pidieron a Tom Brusse que le dijera lo que estaba pasando a su compañera, a modo de rumor.

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Bárbara Córdoba

Tom Brusse le fue con el chisme a Bárbara Córdoba y ella de inmediato fue a la cocina, tomó la pimienta y se la fue a echar en su plato a Oriana Marzoli.

La europea se hizo la desentendida y le dejó el plato encima de la cama: "¿Pero por qué agredes? Por qué siempre agrede esta chica".

"Cállate vos, con vos no quiero hablar", le lanzó de vuelta la argentina a Luis Mateucci.