Oriana Marzoli sorprendió a Nicole Moreno con inesperado consejo amoroso: "Eres guapísima..."

21 sept. 2026 - 23:08 hrs.

En el capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno recibió un inesperado consejo de parte de Oriana Marzoli.

Todo comenzó cuando Julio César Rodríguez le preguntó a la modelo si le costaba tomar la iniciativa con los hombres, cuando se trataba de un interés amoroso.

"Yo creo que un hombre se la tiene que jugar, si le gusto, se va a acercar a mí, en un principio, obviamente que todo después fluye", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La opinión de Oriana Marzoli

En ese momento, Julio César Rodríguez le pidió a Oriana Marzoli que entregara su punto de vista sobre la situación y ella le entregó un consejo bastante sabio a quien fue su enemiga por mucho tiempo.

"Eres guapísima ¿Sabes qué creo que te está fallando? Yo sé que a ti te gusta y a muchas mujeres nos encanta que los chicos vengan y nos conquisten, pero yo creo que no pasa nada si tú también das un paso. Los tíos a veces tienen miedo a sentirse rechazados, no tengas miedo tú tampoco a decir 'sí, me interesas', es recíproco", explicó la europea.

Finalmente, Nicole Moreno expresó que estaba completamente de acuerdo con lo que dijo su excompañera de reality: "Me hace mucho sentido, es el problema que he tenido prácticamente toda mi vida, pero siento que va a llegar el momento".