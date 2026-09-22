Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 63: Oriana Marzoli puso en aprietos a los famosos y sacó varias confesiones

22 sept. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Camila Nash se enfrascaron en una fuerte discusión por la pérdida de un objeto personal.

Luego, Oriana Marzoli y Julio César Rodríguez llegaron a la casona para realizar El Juicio de los Ex y poner en aprietos a los participantes.

Una de las que pasó al frente fue Nicole Moreno, quien inesperadamente recibió un consejo de parte de la española, con el cual estuvo de acuerdo.

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo cruce entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel

Por otro lado, Oriana Marzoli reveló los mensajes que le envió Rai Cerda por Instagram y generó el enojo de Faloon Larraguibel. Luego de intentar solucionar las cosas, el ingeniero decidió retirarse de la actividad.

Nico Solabarrieta también fue parte de la dinámica y se refirió en profundidad a la situación en la que quedó su relación con Camila Vidoni, la supuesta "novia" argentina que lo espera afuera del reality.

Finalmente, Manuel González y Camila Nash tuvieron una sincera conversación y terminaron besándose coquetamente.