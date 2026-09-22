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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 63: Oriana Marzoli puso en aprietos a los famosos y sacó varias confesiones Volverías con tu ex? 2

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 63: Oriana Marzoli puso en aprietos a los famosos y sacó varias confesiones

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Camila Nash se enfrascaron en una fuerte discusión por la pérdida de un objeto personal.

Luego, Oriana Marzoli y Julio César Rodríguez llegaron a la casona para realizar El Juicio de los Ex y poner en aprietos a los participantes. 

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Una de las que pasó al frente fue Nicole Moreno, quien inesperadamente recibió un consejo de parte de la española, con el cual estuvo de acuerdo. 

Volverías con tu ex? 2

Un nuevo cruce entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel

Por otro lado, Oriana Marzoli reveló los mensajes que le envió Rai Cerda por Instagram y generó el enojo de Faloon Larraguibel. Luego de intentar solucionar las cosas, el ingeniero decidió retirarse de la actividad.

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Nico Solabarrieta también fue parte de la dinámica y se refirió en profundidad a la situación en la que quedó su relación con Camila Vidoni, la supuesta "novia" argentina que lo espera afuera del reality.

Finalmente, Manuel González y Camila Nash tuvieron una sincera conversación y terminaron besándose coquetamente. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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