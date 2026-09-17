"Mentirosa, tonguera": Camila Nash y Faloon Larraguibel protagonizarán fuerte enfrentamiento

17 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel perderá un objeto personal y habrá caos en la casona.

La animadora preguntará por su vaporizador y Camila Nash le comentará que está bajo su almohada, desatando sospechas: "¿Qué piensas, que me quiero robar tu cag... de vapo? Estás loca".

La expareja de Rai Cerda quedará sorprendida y arremeterá de vuelta: "Háblame bien porque no te estoy faltando el respeto".

"Tú estás viviendo acá con una actitud que me estás cargando, sale para alla, mentirosa, tonguera, chao", replicará Camila Nash.

Volverías con tu ex? 2

El enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba

Por otro lado, se realizará una divertida y potente actividad, donde Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba tendrán un tenso cruce al recordar el famoso episodio "Con la ropa no".

En esa misma instancia, Faloon Larraguibel se enterará de los mensajes que le enviaba Rai Cerda a la española y se enfurecerá.