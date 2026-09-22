Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¡Se besarán frente a todos! Nicole Moreno y Manuel González vivirán romántico momento en la casona

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llevará su fiesta rosada a la casona y dará pie para varias románticas situaciones.

En una de las dinámicas, Nicole Moreno y Manuel González se besarán por primera vez. La modelo fitness decidirá ir más allá con uno de sus compañeros, como nunca antes.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Mientras la apasionada escena ocurre, Camila Nash, quien también tenía interés en el español, estará bastante atenta a lo que está pasando.

Volverías con tu ex? 2

Noelia Márquez y Austin Palao también se atreverán

Los acercamientos amorosos no cesarán y Noelia Márquez y Austin Palao también se darán un apasionado primer beso. 

Ir a la siguiente nota

En esa línea es que la española le dirá al peruano que si él es eliminado del reality, ella encantada lo seguiría hacia el exterior. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto