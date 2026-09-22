¡Se besarán frente a todos! Nicole Moreno y Manuel González vivirán romántico momento en la casona

22 sept. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llevará su fiesta rosada a la casona y dará pie para varias románticas situaciones.

En una de las dinámicas, Nicole Moreno y Manuel González se besarán por primera vez. La modelo fitness decidirá ir más allá con uno de sus compañeros, como nunca antes.

Mientras la apasionada escena ocurre, Camila Nash, quien también tenía interés en el español, estará bastante atenta a lo que está pasando.

Volverías con tu ex? 2

Noelia Márquez y Austin Palao también se atreverán

Los acercamientos amorosos no cesarán y Noelia Márquez y Austin Palao también se darán un apasionado primer beso.

En esa línea es que la española le dirá al peruano que si él es eliminado del reality, ella encantada lo seguiría hacia el exterior.