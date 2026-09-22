Nicole Moreno sorprenderá con apasionado beso a Manuel González en adelanto de Volverías con tu ex? 2

22 sept. 2026 - 13:00 hrs.

¡De infarto! Recientemente se liberó un impactante adelanto de Volverías con tu ex? 2, donde Nicole Moreno será la protagonista.

En la antesala de una nueva prueba física, la modelo lanzará una declaración de aquellas: "Siento que ya llevo mucho tiempo en la casa... amo estar sola, soltera, etc, pero el hombre que quiera estar conmigo realmente, yo me voy a dar cuenta quién es".

Volverías con tu ex? 2

Nicole Moreno y Manuel González serán puro fuego

Por otro lado, Joaquín Méndez y Yamila Reyna llegarán al resort para anunciar las "citas en la cama", situación que pondrá en complejas situaciones a los participantes.

Manuel González será uno de los elegidos y tendrá que encontrarse con Camila Nash en la dinámica, pero él se negará rotundamente.

Tras lo anterior, el español al parecer escogerá a Nicole Moreno para compartir la fogosa instancia y le dirá "me encantas".

La modelo se sentirá cómoda con la presencia del ex de Noelia Márquez y se atreverá a darle un apasionado beso.

No te pierdas Volverías con tu ex? 2, de lunes a jueves, después de Reunión de Superados.