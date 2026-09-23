Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 64: La Fiesta Pinky dejó apasionados besos

23 sept. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Oriana Marzoli llegó a la casona para animar la Fiesta Pinky, donde tuvimos varios acercamientos.

Los primeros en besarse apasionadamente fueron Austin Palao y Noelia Márquez y posteriormente, fue el turno de Nicole Moreno y Manuel González.

La modelo le preguntó al español si le había gustado más el beso de ella o el de Camila Nash y él la eligió e incluso, le propuso poner límites con la influencer.

Volverías con tu ex? 2

Las confesiones de Faloon Larraguibel

También, Faloon Larraguibel y Rai Cerda tuvieron que participar en la dinámica y le pusieron todo el fuego, a pesar de todos los problemas que han tenido.

Por la noche, Nicole Moreno y Manuel González se quedaron juntos en la Cabaña de las Tentaciones y tuvieron una entretenida y sincera conversación.

Finalmente, Faloon Larraguibel se sometió a las picantes preguntas de los animadores de "Trío de Ex", La Guarén, Luis Mateucci y Kaoto.