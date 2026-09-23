"Eso no me gusta": Faloon Larraguibel contó cómo terceros afectaron su relación con Rai Cerda
En el capítulo 64 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel se refirió a las razones del quiebre de su relación amorosa con Rai Cerda.
Todo ocurrió en el ciclo de entrevistas llamado "Trío de ex", animado por Luis Mateucci, La Guarén y Kaoto, donde pusieron en aprietos a sus compañeros.
La explicación de Faloon Larraguibel
"¿Por qué terminaron y qué era lo peor de tu relación con Rai?", lanzó Carlos Águila en primera instancia.
Rápidamente, Faloon Larraguibel entregó su punto de vista: "Empezaron conflictos y no supimos arreglarlos, no supimos comunicarnos bien. Yo no soy una mina que le afecten mucho las cosas que se dicen afuera, pero esto sí, yo decía 'por qué me está afectando tanto', que algunas personas se metan en mi relación".
Luego, la animadora explicó que había personas que se involucraron mucho en su relación amorosa, se burlaron e incluso, pusieron a otros en contra.
"Eso no me gusta, Rai quizás no puso los límites que yo esperaba, me mostraba los mensajes que le mandaba a esa persona y a su gente, sé que lo hizo, pero no tan fuerte, quizás lo hizo, pero más suave", sentenció.
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