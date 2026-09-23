Así fue la tensa pelea entre Luis Mateucci y Rai Cerda que dejó muy afectada a Faloon Larraguibel

23 sept. 2026 - 23:54 hrs.

En el capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Luis Mateucci tuvieron una tensa discusión, la cual dejó muy afectada a Faloon Larraguibel.

La guerra se desató unos minutos antes, cuando el trasandino le entregue el calificativo de "egocéntrico" a su compañero y luego lo cambió por "monigote".

Cuando ya habían dejado pasar lo anterior, los problemas volvieron a surgir cuando el ingeniero lanzó un comentario del argentino y luego le pidió respeto: "¿Respeto de qué te voy a dar?".

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Faloon Larraguibel

Cuando ambos empezaron a subir la voz, Yasmín Valdés gritó y les exigió que se detuvieran, pero los dos hicieron caso omiso e incluso, comenzaron a acercarse peligrosamente.

Rápidamente, Kaoto, Nico Solabarrieta y Tom Brusse se acercaron a separarlos y Faloon Larraguibel habló con Rai Cerda: "Ya basta, después lo solucionamos, no quiero verte así, por favor mírame".

La situación afectó muchísimo a la comunicadora y terminó llorando, mientras que el ingeniero intentaba consolarla.