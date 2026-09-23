Así fue la tensa pelea entre Luis Mateucci y Rai Cerda que dejó muy afectada a Faloon Larraguibel
En el capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Luis Mateucci tuvieron una tensa discusión, la cual dejó muy afectada a Faloon Larraguibel.
La guerra se desató unos minutos antes, cuando el trasandino le entregue el calificativo de "egocéntrico" a su compañero y luego lo cambió por "monigote".
Cuando ya habían dejado pasar lo anterior, los problemas volvieron a surgir cuando el ingeniero lanzó un comentario del argentino y luego le pidió respeto: "¿Respeto de qué te voy a dar?".
La reacción de Faloon Larraguibel
Cuando ambos empezaron a subir la voz, Yasmín Valdés gritó y les exigió que se detuvieran, pero los dos hicieron caso omiso e incluso, comenzaron a acercarse peligrosamente.
Rápidamente, Kaoto, Nico Solabarrieta y Tom Brusse se acercaron a separarlos y Faloon Larraguibel habló con Rai Cerda: "Ya basta, después lo solucionamos, no quiero verte así, por favor mírame".
La situación afectó muchísimo a la comunicadora y terminó llorando, mientras que el ingeniero intentaba consolarla.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
"No quiero verte así": La petición de Faloon Larraguibel a Rai Cerda tras fuerte discusión con Luis Mateucci
-
"Eso no me gusta": Faloon Larraguibel contó cómo terceros afectaron su relación con Rai Cerda
-
Una pausa en las discusiones: Faloon Larraguibel y Rai Cerda sorprendieron con romántico y cómplice beso
-
"Voy a pensarlo": Nicole Moreno reaccionó a inesperada propuesta de Manuel González
-
"Me quería esperar": Nico Solabarrieta reveló la última conversación que tuvo con su pretendiente argentina
-
La inesperada reacción de Rai Cerda luego de que Oriana Marzoli revelara los mensajes que él le enviaba