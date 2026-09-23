"Te lo digo en tu cara": Nicole Moreno revelará que nunca le interesó Austin Palao en Volverías con tu ex? 2

23 sept. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno lanzará una declaración de aquellas, que involucrará a Austin Palao.

Todo comenzará cuando Bárbara Córdoba tenga que ponerle calificativos negativos al peruano, en medio de una dinámica animada por Julio César Rodríguez: "Desleal, podría agregar un par más, traicionero, también mosquita muerta".

Tras lo anterior, el animador preguntará quién más piensa eso del cantante, momento en el que la modelo decidirá hacer una confesión: "Nunca me interesó Austin, por eso yo no seguí avanzando. Nunca me interesaste, te lo digo en tu cara".

Volverías con tu ex? 2

Rai Cerda y Luis Mateucci protagonizarán fuerte pelea

En esa misma actividad, Faloon Larraguibel frenará en seco a Luis Mateucci y protagonizarán un tenso cruce frente a todos.

Sin embargo, los conflictos no terminarán ahí, ya que luego Rai Cerda enfrentará al trasandino, llegando incluso a ser separados por sus compañeros.