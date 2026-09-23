23 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Una polémica actividad sin filtro desatará grandes enfrentamientos y una competencia al límite marcarán el capítulo de esta noche en Volverías con tu ex? 2.

El capítulo comenzará con la competencia individual masculina, que consistirá en una prueba de equilibrio. Pero antes de la prueba, los problemas amorosos se tomarán la casa.

1 ¡Casi a las manos! Rai Cerda encarará a Luis Mateucci y deberán ser separados por sus compañeros 2 Nicole Moreno sorprenderá con apasionado beso a Manuel González en adelanto de Volverías con tu ex? 2 3 Luis Mateucci y Rai Cerda protagonizarán feroz pelea que casi termina a las manos 4 "Voy a pensarlo": Nicole Moreno reaccionó a inesperada propuesta de Manuel González 5 "Te lo digo en tu cara": Nicole Moreno revelará que nunca le interesó Austin Palao en Volverías con tu ex? 2 Lo más visto de Volverías con tu Ex

Kaoto abrirá su corazón y expresará que extraña a Ludmila Ksenofontova y que está viviendo un duelo tras su partida del reality: "Soy fiel a lo que siento, estoy escuchando lo que siento y me gusta darme ese tiempo, ese espacio para procesar… La extraño mucho, siento que se fue un apoyo fundamental que tenía en la casa, extraño dormir con ella, las conversaciones que teníamos… Un saludo Ludmila, espero que estés sanando todo Lud, que te esté yendo muy bien, que me estés viendo y apoyando… Esto va por ti".

Una polémica actividad

Tras la competencia, Julio César Rodríguez llegará al resort con una polémica actividad donde los participantes calificarán a sus compañeros con adjetivos, desatando varias discusiones y enfrentamientos que casi llegan a las manos.

El momento más tenso de la noche lo protagonizarán Luis Mateucci y Rai Cerda. El trasandino calificará de "egocéntrico" y "monigote" a su compañero: "Está más que claro, se piensa que es el machito de la casa, se piensa que es el Ken, yo creo que más que a Volverías con tu ex? 2 debería haber ido al Miss Universo. Todo arranca con egocentrico pero yo le pondría tongo, falso, mentiroso, cara de nada. Y le voy a agregar monigote porque lo mandonean", expresará.

El ingeniero se defenderá y lo tratará de fome, payaso, pero cuando el argentino se vaya a sentar, continuarán peleando y Yasmín Valdés, que estará entre medio de ambos, explotará y gritará muy alterada a Luis que ya basta con sus aleteos y aplausos para molestar a Rai.

Volverías con tu ex? 2

Así se desatará un feroz enfrentamiento entre ambos donde tendrán que intervenir sus compañeros a separarlos, pero Rai insistirá en acercarse a Mateucci para seguir peleando. Faloon Larraguibel terminará llorando y tiritando al no poder contener a Rai de su furia.

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