"Nos están poniendo el dedo en la boca": Tonka Tomicic emplazará a Nico Solabarrieta y a la Guarén

28 sept. 2026 - 11:15 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2, el capítulo 67 arrancará en llamas con la Asamblea Extraordinaria (cara a cara), esta vez bajo la conducción de Tonka Tomicic.

La previa a las votaciones estará marcada por un ambiente irrespirable. El foco: la guerra abierta entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda contra Luis Mateucci por sus comentarios burlescos. "Eres un niño de 40 años", le dirá Raimundo al argentino. La respuesta de Luis será brutal: "Mamón, más respeto con tu pareja que tiene la misma edad". La discusión escalará sin freno hasta hacer explotar a Tonka.

Raimundo golpeará donde más duele y le dirá a Luis que fue la tercera opción de Flavia. "A vos no te c... porque no quiso ella", le responderá Mateucci, recordándole que Flavia no lo tomó en cuenta cuando él intentó algo con ella. “Mira cómo habla de su mujer actual”, le dirá Rai a Flavia acusando falta de respeto. Y Flavia lo rematará: "¿Cuál fue la segunda opción? ¿Fuiste tú? Porque yo no te dije en ningún momento que quería avanzar contigo, no te elegí para ninguna actividad, lo elegí a él". El cruce desatará los gritos de Bárbara, Rai y Faloon. A Tonka no le quedará otra que subir el tono: "¡Yo les quiero pedir silencio!, voy a pasar la página. No. Voy a pasar a la siguiente expareja".

Luego vendrá un momento incómodo. Tonka encarará a Nicolás Solabarrieta y a La Guarén: "Yo estoy realmente preocupada por ustedes". "Estamos tratando de volver, así de simple", responderá Nicolás sin rodeos. Guarén lo pondrá contra las cuerdas: "Ya pasamos la etapa de estar peleados y decidimos tomar una nueva relación que es la reconciliación, no sé si nos llevará al amor o la amistad, estuvimos tratando de averiguar eso, y creo que tú dijiste de ‘empezar a reconquistar’, te pregunto a ti, ¿me quieres reconquistar a mí? Porque yo estaba en la etapa de reconciliación". "Para mí, sí, si estamos en esta tenemos que ver si podemos volver o sino tendremos que separar caminos no más", le responderá Nicolás.

Tonka, cansada de esperar un avance real, lanzará la bomba: "Pero pongan un plazo para esto porque la otra temporada de ¿Volverías con tu ex? 3, también pueden ser parte". Nicolás será tajante: "Yo no necesito plazos, no voy a permitir que nadie me imponga volver o no volver con una persona a los plazos que les convenga porque es una persona que me interesa, que tengo sentimientos reales, por tanto, no me voy a apurar ni inventar un proceso que para mí no es real, es tan simple como eso". Tonka no se guardará nada: "Usted no quiere que nadie les imponga, pero uno los mira y yo pienso que ustedes nos están poniendo el dedo en la boca".

Volverías con tu ex? 2

El fuerte round entre Faloon Larraguibel y Luis Mateucci

El momento más duro llegará con Faloon Larraguibel contra Luis Mateucci, con un monólogo demoledor: "¿No te da pena hacer el mismo personaje durante tantos realities, no te da pena, no te da vergüenza? Eres superficial, eres materialista, te burlas de las personas por su forma de vestir, es porque eres demasiado carente, porque nadie te tomó atención nunca, porque jamás has tenido un amor porque nadie jamás te ha amado realmente, porque nadie se ha preocupado por ti. ¿No te da vergüenza decir que Rai vive con su mamá cuando tú en Chile vives en la casa de las mamás de tus amigos, pechándole? Llevas cuanto tiempo trabajando, pero sin embargo no tienes nada, no tienes donde caerte muerto y lo único que haces es andar con mujeres que te dan dinero".

Mateucci responderá con la misma moneda: "En la vida existe el karma, es recíproco y le pagaron con la misma moneda que ella misma está diciendo, el amor no sé dónde lo ve porque 'full chinita' se lo dedicó tu novio a Oriana y ser segunda, ser la fan de Oriana, es lo que le quedó a Rai, porque todo el mundo sabe en su casa que Oriana era su primer objetivo".

El cierre lo dará Raimundo Cerda, amenazando a Luis Mateucci: “Eres una persona terrible con tus amigos reales que te quisieron, que hablaban bien de ti y ahora dices que no les debes lealtad siendo que han hecho todo por ti y en el momento que pudiste destrozarlos, lo hiciste… Eso habla de ti, como eres como persona, eres terrible como amigo, como pareja, como amante, penca, como todo en la vida".

La venganza de Mateucci será con un regalo humillante: "Vos das consejos de amigos, ¿y vos te acuerdas lo que le dijiste a Nicolás? Le atacaste el físico. Y ahora te vienes a hacer el caballero cuando le faltaste el respeto a tu mujer escribiéndole a otra por Instagram y porque no te pescó estás ahí, todos lo sabemos, te la pasaste escribiendo, hasta te interesaba que entre para ahora sí meterte con ella, pero nunca te va a pescar. Hoy le voy a cumplir un sueño a Rai, ya que él se avergüenza de ser chico reality, le voy a regalar el primer instrumento que un ingeniero agrónomo necesita, y es la pala. Vas a trabajar por primera vez como ingeniero agrónomo así ya en Google te deja de aparecer ‘chico reality’, porque no has hecho otra cosa", y le regalará una pala.

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