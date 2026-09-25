Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 66: La relación de Luis Mateucci y Flavia Laos se proyecta

25 sept. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 66 de Volverías con tu ex? 2, algunos de los participantes tuvieron la oportunidad de participar de las "citas en la cama".

Manuel González fue invitado con Camila Nash, pero él se negó. Sin embargo, igualmente fueron a la Cabaña de las Tentaciones y vivieron la experiencia.

Allí, tuvieron un tira y afloja, con comentarios tensos, pero también coqueteos y hasta la influencer le mostró sus extraordinarias aptitudes en el karate.

Volverías con tu ex? 2

El recuerdo de Faloon Larraguibel

En esa misma dinámica, Austin Palao y Noelia Márquez vivieron un especial momento, donde se dedicaron emotivas palabras.

Luis Mateucci por su parte, le comentó a Flavia Laos que se proyectaba con ella y que vio semejanzas en lo que sintió con Oriana Marzoli.

Finalmente, los participantes realizaron divertidos sketches de actuación y Faloon Larraguibel recordó las teleseries en la que participó varios años atrás.