Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 65: No hay paz entre Luis Mateucci y Rai Cerda

24 sept. 2026 - 00:40 hrs.

En el capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, una competecia individual dejó a Manuel González en el último puesto, arrastrando a Noelia Márquez a la zona de riesgo.

Julio César Rodríguez llegó a la casona para animar una actividad al límite, donde los participantes tuvieron que definir a sus compañeros con duros calificativos.

Bárbara Córdoba pasó al frente y aseguró que Austin Palao fue desleal con ella, en la amistad que creía haber construido.

Volverías con tu ex? 2

La petición de Faloon Larraguibel

La tensión siguió y luego de escoger entre "monigote", "superficial" y otros adjetivos más, Luis Mateucci enfrentó duramente a Rai Cerda e incluso, todos tuvieron que separalos.

También, Flavia Laos le dijo a Faloon Larraguibel que la encontraba prepotente y ella por supuesto le respondió a su estilo.

Finalmente, la animadora abrazó cariñosamente al ingeniero y le pidió que no tuviera esas actitudes, pues ella confiaba mucho en él.