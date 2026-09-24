Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 65: No hay paz entre Luis Mateucci y Rai Cerda
En el capítulo 65 de Volverías con tu ex? 2, una competecia individual dejó a Manuel González en el último puesto, arrastrando a Noelia Márquez a la zona de riesgo.
Julio César Rodríguez llegó a la casona para animar una actividad al límite, donde los participantes tuvieron que definir a sus compañeros con duros calificativos.
Bárbara Córdoba pasó al frente y aseguró que Austin Palao fue desleal con ella, en la amistad que creía haber construido.
La petición de Faloon Larraguibel
La tensión siguió y luego de escoger entre "monigote", "superficial" y otros adjetivos más, Luis Mateucci enfrentó duramente a Rai Cerda e incluso, todos tuvieron que separalos.
También, Flavia Laos le dijo a Faloon Larraguibel que la encontraba prepotente y ella por supuesto le respondió a su estilo.
Finalmente, la animadora abrazó cariñosamente al ingeniero y le pidió que no tuviera esas actitudes, pues ella confiaba mucho en él.
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