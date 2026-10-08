"No quiero hacer esto": Yasmín Valdés rechazó gesto de Mariano Brozincevic y protagonizaron tenso momento

08 oct. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 72 de Volverías con tu ex? 2, Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic protagonizaron un tenso momento antes del duelo de eliminación.

El argentino invitó a su expareja a realizar la "ceremonia del cacao", para poder solucionar los problemas entre ellos, ante una posible eliminación de alguno de los dos.

El amigo de Luis Mateucci realizó todo el ritual y cuando iba a comenzar a hacerlo, ella lo frenó en seco: "Tenemos poco tiempo, estoy preocupada que hay que hacer los bolsos, estoy más ansiosa que la cresta, no tengo cabeza, tengo que concentrarme en hacer una buena competencia".

Volverías con tu ex? 2

Yasmín Valdés rechazó el gesto de Mariano Brozincevic

Posteriormente, Mariano Brozincevic le dijo que tenía todo organizado y continuó, pero ella lo rechazó: "Yo no quiero hacer esto, si hay algo que tengo que hacer es cerrar nuestra historia en buena onda, pido disculpas por lo que hice, voy al grano, no tengo ganas de tomar nada, se me va a revolver la guata, no quiero comer. Si pasaron tantos días y tú no te acercaste, ahora no sé por qué tengo que empezar a escuchar toda tu historia, hubo muchas instancias".

"No estás entendiendo, justamente esto va a calmar tu ansiedad. Simplemente estaba entrando en contexto sobre cómo quería cerrar esta historia, no va a haber otro momento, pero bueno (...) esto para mí es serio, de lo que tú te has burlado", respondió el argentino, mientras apagaba las velas y un tanto molesto.

Finalmente, la actriz se retiró del lugar sin conversar las cosas con su expareja y él decidió realizar la ceremonia junto a Luis Mateucci.