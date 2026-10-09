Yasmín Valdés contó que Estefi Marquis le "pidió permiso" para acercarse a Mariano Brozincevic

09 oct. 2026 - 16:00 hrs.

En el segundo capítulo de El Ex-tendido, Yasmín Valdés reveló la situación que vivió con Estefi Marquis, la cual incluyó a Mariano Brozincevic.

La actriz contó inicialmente que la modelo se le acercó cuando estaban a punto de viajar a Perú y le contó que era amiga de su hija, pero ella se sorprendió, porque nunca la había visto.

Sin embargo, igualmente confió: "Eso me pone en una situación más delicada con ella, siendo amiga de mi hija... dije 'vamos a ir observando y quizás no voy a ser tan dura con ella si pasa algo'".

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La pregunta de Estefi Marquis a Yasmín Valdés

Tras lo anterior, Yasmín Valdés comentó que Estefi Marquis se le acercó a hablar sobre Mariano Brozincevic: "Me dice que le interesa y si a mí me molesta yo le dije que no, que haga lo que quiera, se lo regalo, literal me pidió permiso, me preguntó así '¿Puedo involucrarme con Mariano?'".

También, la actriz expresó que le hizo un par de advertencias a la ex Miss Chile, para que tuviera cuidado.

Pero igualmente ella se tomó bien el gesto de su compañera: "Fue tierno de su parte, fue delicada, Estefi es muy tierna".