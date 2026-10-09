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Yasmín Valdés contó que Estefi Marquis le 'pidió permiso' para acercarse a Mariano Brozincevic El Ex-tendido

Yasmín Valdés contó que Estefi Marquis le "pidió permiso" para acercarse a Mariano Brozincevic

  • Por Fernanda Vielma

En el segundo capítulo de El Ex-tendido, Yasmín Valdés reveló la situación que vivió con Estefi Marquis, la cual incluyó a Mariano Brozincevic.

La actriz contó inicialmente que la modelo se le acercó cuando estaban a punto de viajar a Perú y le contó que era amiga de su hija, pero ella se sorprendió, porque nunca la había visto.

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Sin embargo, igualmente confió: "Eso me pone en una situación más delicada con ella, siendo amiga de mi hija... dije 'vamos a ir observando y quizás no voy a ser tan dura con ella si pasa algo'".

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La pregunta de Estefi Marquis a Yasmín Valdés

Tras lo anterior, Yasmín Valdés comentó que Estefi Marquis se le acercó a hablar sobre Mariano Brozincevic: "Me dice que le interesa y si a mí me molesta yo le dije que no, que haga lo que quiera, se lo regalo, literal me pidió permiso, me preguntó así '¿Puedo involucrarme con Mariano?'".

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También, la actriz expresó que le hizo un par de advertencias a la ex Miss Chile, para que tuviera cuidado.

Pero igualmente ella se tomó bien el gesto de su compañera: "Fue tierno de su parte, fue delicada, Estefi es muy tierna". 

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