Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

La romántica declaración con la que Kaoto sorprendió a Bárbara Córdoba: "Te lo digo en serio"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto le hizo una gran confesión a Bárbara Córdoba, que la dejó bastante emocionada.

Las cosas se tranquilizaron en la  casona y cada pareja se fue a acostar, para prepararse para una nueva noche.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

La trasandina invitó a Carlos Águila a acostarse con ella y poco a poco, comenzaron a regalonear, mientras al lado pasaba lo mismo, con Nicole Moreno y Manuel González

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Kaoto a Bárbara Córdoba

Mientras estaban abrazados, Kaoto le tomó la cara a la argentina y le lanzó una revelación: "A mí me gustas".

Ir a la siguiente nota

Bárbara Córdoba dudó y le preguntó si todo es cierto y él se lo confirmó: "Te lo digo en serio".

Muy contenta, la amiga de La Guarén le dio un beso a Carlos Águila y luego, se dispusieron a pasar una romántica noche.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos