La romántica declaración con la que Kaoto sorprendió a Bárbara Córdoba: "Te lo digo en serio"
En el capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto le hizo una gran confesión a Bárbara Córdoba, que la dejó bastante emocionada.
Las cosas se tranquilizaron en la casona y cada pareja se fue a acostar, para prepararse para una nueva noche.
La trasandina invitó a Carlos Águila a acostarse con ella y poco a poco, comenzaron a regalonear, mientras al lado pasaba lo mismo, con Nicole Moreno y Manuel González.
Las palabras de Kaoto a Bárbara Córdoba
Mientras estaban abrazados, Kaoto le tomó la cara a la argentina y le lanzó una revelación: "A mí me gustas".
Bárbara Córdoba dudó y le preguntó si todo es cierto y él se lo confirmó: "Te lo digo en serio".
Muy contenta, la amiga de La Guarén le dio un beso a Carlos Águila y luego, se dispusieron a pasar una romántica noche.
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