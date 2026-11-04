"Me puedes mirar, por favor": Nicolás deja de lado el rencor y vuelve a hablar con Francesca en La Baronesa

04 nov. 2026 - 17:55 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) vuelve a repasar su actuar con Francesca (Katyna Huberman) y nota que está siendo muy radical.

Y es que hay dos conversaciones que remueven al preparador físico; primero Emilia (Octavia Bernasconi), quien le dice que Francesca está sufriendo demasiado y no se merece ese trato.

Asimismo, Daniel (Francisco Reyes Cristi) afirma que él se arrepiente mucho por cómo trató a Clara (Lorena Bosch) antes de su desaparición y no quiere que pase lo mismo entre él y Francesca.

La Baronesa / MEGA

Nicolás vuelve a hablar con Francesca

Precisamente, el preparador físico agradece a su madre por la comida que le dejó preparada, pero ella no lo quiere mirar a la cara.

"Me puedes mirar, por favor, ¿podemos hablar?", dice Nicolás a Francesca, quien esboza una pequeña sonrisa en su cara al ver que su hijo le dirigió la palabra otra vez.