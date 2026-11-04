"Me puedes mirar, por favor": Nicolás deja de lado el rencor y vuelve a hablar con Francesca en La Baronesa
En este capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) vuelve a repasar su actuar con Francesca (Katyna Huberman) y nota que está siendo muy radical.
Y es que hay dos conversaciones que remueven al preparador físico; primero Emilia (Octavia Bernasconi), quien le dice que Francesca está sufriendo demasiado y no se merece ese trato.
Asimismo, Daniel (Francisco Reyes Cristi) afirma que él se arrepiente mucho por cómo trató a Clara (Lorena Bosch) antes de su desaparición y no quiere que pase lo mismo entre él y Francesca.
Nicolás vuelve a hablar con Francesca
Precisamente, el preparador físico agradece a su madre por la comida que le dejó preparada, pero ella no lo quiere mirar a la cara.
"Me puedes mirar, por favor, ¿podemos hablar?", dice Nicolás a Francesca, quien esboza una pequeña sonrisa en su cara al ver que su hijo le dirigió la palabra otra vez.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Agitado y asustado: León es atormentado por el fantasma de Clara en sus sueños en La Baronesa
-
El fiscal sabe que discutieron: Salen a la luz detalles del último encuentro de Clara y Aurora en La Baronesa
-
Sin Fran ni Nico: Daniel extrañó más que nunca a Clara y se arrepintió de todo lo que le dijo en La Baronesa
-
Daniel no quiere preocupar a nadie: Pidió mantener en secreto su posible diagnóstico en La Baronesa
-
"No podemos perder tiempo": Médico de Daniel apunta a posible leucemia en La Baronesa
-
¿A dónde se va? León planificó un apresurado viaje al norte en La Baronesa