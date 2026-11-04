La Baronesa - Capítulo 54: Javier quiere contar la verdad
En este capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic), consumido por las apuestas y el alcohol, llega hasta la casa de los Márquez para contar una gran verdad.
El joven asegura frente a toda la familia que este hogar le pertenece. Roberto (Patricio Achurra) se indigna y le dice que casarse con Emilia (Octavia Bernasconi) no le da derechos de llegar en ese estado y decir semejantes afirmaciones.
Aurora, desesperada, logra llevárselo a la cocina, donde ambos tienen una fuerte conversación en la que ella logra convencerlo de quedarse callado, de momento.
Nicolás conversa con Francesca
Por otra parte, Nicolás (Andrew Bargsted) se encuentra con Daniel (Francisco Reyes Cristi), quien le pide que, si no lo puede perdonar a él, sí lo haga con su madre.
Es aquí cuando Nicolás recuerda los dichos de Emilia, quien también le pidió que arreglara las cosas con Francesca (Katyna Huberman). Por lo mismo, vuelve a su hogar e intenta recomponer la relación con su progenitora.
Asimismo, los fantasmas de Clara (Lorena Bosch) no dejan tranquilo a León (César Caillet), quien tiene pesadillas con ella.Ve el capítulo en
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