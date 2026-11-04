La Baronesa - Capítulo 54: Javier quiere contar la verdad

04 nov. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic), consumido por las apuestas y el alcohol, llega hasta la casa de los Márquez para contar una gran verdad.

El joven asegura frente a toda la familia que este hogar le pertenece. Roberto (Patricio Achurra) se indigna y le dice que casarse con Emilia (Octavia Bernasconi) no le da derechos de llegar en ese estado y decir semejantes afirmaciones.

Aurora, desesperada, logra llevárselo a la cocina, donde ambos tienen una fuerte conversación en la que ella logra convencerlo de quedarse callado, de momento.

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Nicolás conversa con Francesca

Por otra parte, Nicolás (Andrew Bargsted) se encuentra con Daniel (Francisco Reyes Cristi), quien le pide que, si no lo puede perdonar a él, sí lo haga con su madre.

Es aquí cuando Nicolás recuerda los dichos de Emilia, quien también le pidió que arreglara las cosas con Francesca (Katyna Huberman). Por lo mismo, vuelve a su hogar e intenta recomponer la relación con su progenitora.

Asimismo, los fantasmas de Clara (Lorena Bosch) no dejan tranquilo a León (César Caillet), quien tiene pesadillas con ella.