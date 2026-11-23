El doctor Labra le dio una ayuda a Daniel: Le dijo cómo descubrir a su donante en La Baronesa
En el capítulo 67 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) recibió la buena noticia de que tiene un donante, pero su cabeza solo podía pensar en que su salvación proviene del "amante" de Clara (Lorena Bosch).
Aunque el doctor Labra (Cristián Carvajal) fue enfático en señalar que no podía revelar la identidad de esta persona, el joven insistió en que debía haber una forma de descubrirlo.
"Daniel, yo no puedo violar un acuerdo de confidencialidad, ¿se entiende? Mi único objetivo es que te sanes, del resto yo no me puedo hacer cargo. Hoy día es un gran día y mañana comenzamos con los preparativos para el trasplante. ¿Por qué no te concentras en eso?", pidió el médico.Ir a la siguiente nota
Emilia (Octavia Bernasconi) estaba de acuerdo con la opinión del profesional, pero no había nada en el mundo que pudiera quitarle esta obsesión a su hermano.
Finalmente, Labra cedió y le entregó una pista: "Con una orden judicial".Ve el capítulo en
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