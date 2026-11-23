23 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 68 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) llegará a la casa de Francesca (Katyna Huberman) y los verá celebrando una ocasión especial, que él interpretará equivocadamente.

"Veo que están celebrando, me imagino que la buena noticia... que hay un donante para Daniel", señalará ante la sorpresa de todos, sobre todo de Roberto (Patricio Achurra), que no tenía idea siquiera de que su nieto estuviese enfermo.

La Baronesa / Mega

Una pelea en mal momento y lugar

Antonio (Carlos Díaz) discutirá con Aurora (Loreto Valenzuela) en el comedor de su casa, furioso porque su madre siempre encuentra maneras de mantenerlo controlado y no permitirle vivir la vida que quiere.

"Tú lo que quieres es que el fiscal no sepa mi verdad porque tú eres una egoísta, piensas solamente en ti. ¿No te das cuenta que tú, que manipulas todo, alguna vez ibas a ver que estos tres nietos no son tuyos?", reclamará a su madre.

Sorpresivamente, Roberto abrirá la mampara: "Repite esa brutalidad que acabas de decir".