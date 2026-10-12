¿Luciano tendrá una nueva aventura con Barbara? Mira un impactante adelanto de Prohibida Obsesión
Capítulos de alto impacto se avecinan en las próximas entregas de Prohibida Obsesión, la exitosa teleserie nocturna de Mega, donde los secretos y la infidelidad amenazarán con cambiarlo todo.
Tal como se muestra en el adelanto, Luciano (Diego Muñoz) volverá a vivir una aventura con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).
Pese a la culpa que siente por engañar a Antonia (Sigrid Alegría), el arquitecto sucumbirá nuevamente a los encantos de la joven y ambos pasarán una noche juntos.
Sin embargo, tras este fogoso encuentro, Luciano deberá enfrentar las preguntas de Dante (Andrés Velasco) y de su propia esposa, quienes querrán saber qué hizo durante su ausencia.
¿Logrará Luciano sobrellevar la culpa o terminará confesando su infidelidad? Descúbrelo en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:00 horas.