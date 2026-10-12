¿Luciano tendrá una nueva aventura con Barbara? Mira un impactante adelanto de Prohibida Obsesión

12 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Capítulos de alto impacto se avecinan en las próximas entregas de Prohibida Obsesión, la exitosa teleserie nocturna de Mega, donde los secretos y la infidelidad amenazarán con cambiarlo todo.

Tal como se muestra en el adelanto, Luciano (Diego Muñoz) volverá a vivir una aventura con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Pese a la culpa que siente por engañar a Antonia (Sigrid Alegría), el arquitecto sucumbirá nuevamente a los encantos de la joven y ambos pasarán una noche juntos.

Prohibida Obsesión / Mega

Sin embargo, tras este fogoso encuentro, Luciano deberá enfrentar las preguntas de Dante (Andrés Velasco) y de su propia esposa, quienes querrán saber qué hizo durante su ausencia.

¿Logrará Luciano sobrellevar la culpa o terminará confesando su infidelidad? Descúbrelo en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:00 horas.

Todo sobre Prohibida Obsesión