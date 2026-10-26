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"Estamos frente a un homicidio": Domínguez confirma a Antonio que Clara fue atacada en La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) llega hasta la oficina de Antonio (Carlos Díaz) para hablar sobre los avances en el caso de Clara (Lorena Bosch). 

Precisamente, Antonio agradece a las autoridades que hayan aceptado su petición de primero hablar con él de los avances de la investigación antes de contárselo a la familia. 

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"Efectivamente, traigo novedades, hay avances importantes", asegura Domínguez. 

Antonio y Domínguez
La Baronesa / MEGA

Los nuevos detalles del caso de Clara

Ante tal afirmación, Antonio pide a Domínguez que sea claro y que le cuente lo que pasó en la investigación. 

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"Cotejamos la muestra de ADN de su hija Emilia con la de su esposa y ya llegaron los resultados del laboratorio, esto prueba que alguien la atacó y, por ende, estamos frente a un homicidio", afirma el fiscal, dejando sin palabras a Antonio. 

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