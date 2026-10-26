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"¿Me habrías contado?": Antonio dudará de León y hará inesperada pregunta en el capítulo 48 de La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 48 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) dudará por un instante de León (César Caillet) y sus intenciones con Clara (Lorena Bosch). 

Y es que Domínguez (Etienne Bobenrieth) comentó a Antonio que Clara, según la investigación y los resultados del test de ADN, fue atacada, por lo que esto sería un homicidio.

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De inmediato, las alertas surgirán en el abogado, quien desconfiará de León y decidirá preguntar directamente a él si pasó algo.

León y Antonio
La Baronesa / MEGA

Antonio tendrá dudas

"Si tú le hubieses hecho...", dirá Antonio, a lo que León responderá: "¿Qué cosa? ¿Matar a Clara?", dejando un manto de duda en ese instante.

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Será tras esto que Antonio aprovechará y se tomará de esas preguntas para decir "¿me habrías contado?", dejando a León boquiabierto. 

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