"¿Me habrías contado?": Antonio dudará de León y hará inesperada pregunta en el capítulo 48 de La Baronesa
En el avance del capítulo 48 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) dudará por un instante de León (César Caillet) y sus intenciones con Clara (Lorena Bosch).
Y es que Domínguez (Etienne Bobenrieth) comentó a Antonio que Clara, según la investigación y los resultados del test de ADN, fue atacada, por lo que esto sería un homicidio.
De inmediato, las alertas surgirán en el abogado, quien desconfiará de León y decidirá preguntar directamente a él si pasó algo.
Antonio tendrá dudas
"Si tú le hubieses hecho...", dirá Antonio, a lo que León responderá: "¿Qué cosa? ¿Matar a Clara?", dejando un manto de duda en ese instante.
Será tras esto que Antonio aprovechará y se tomará de esas preguntas para decir "¿me habrías contado?", dejando a León boquiabierto.Ve el capítulo en
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