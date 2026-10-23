"Tengo una sensación de hogar": Emilia revela por qué Nicolás es tan especial para ella en La Baronesa

23 oct. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 46 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) encontró consuelo a su pena en el abrazo de Nicolás (Andrew Bargsted). Su ex le dio la comprensión que necesitaba para sobrellevar la desaparición de su madre.

Sin embargo, Javier (Simón Pesutic) los vio desde la escalera y no se sintió cómodo con la situación.

La Baronesa / Mega

Una relación de años

Con cierta molestia, Javier habló con su esposa en la cocina para pedirle que la próxima vez se sienta en la confiaza de acudir a él cuando tenga un problema. Emilia le dijo que era difícil tener el mismo tipo de cercanía porque Nicolás es alguien especial en su vida.

"Fue mi primer amor y yo el suyo por más de 10 años. Tenemos una complicidad, una confianza, nos conocemos desde niños. (...) El Nico me abre sus brazos y yo tengo una sensación de hogar, de protección automática y no sé si eso me vaya a pasar alguna vez contigo".

Pero en lugar de molestarse con esta confesión, Javier sonrió. "Me acabas de describir a tu mejor amigo y eso me tranquiliza mucho", señaló.