"Tengo una sensación de hogar": Emilia revela por qué Nicolás es tan especial para ella en La Baronesa
En el capítulo 46 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) encontró consuelo a su pena en el abrazo de Nicolás (Andrew Bargsted). Su ex le dio la comprensión que necesitaba para sobrellevar la desaparición de su madre.
Sin embargo, Javier (Simón Pesutic) los vio desde la escalera y no se sintió cómodo con la situación.
Una relación de años
Con cierta molestia, Javier habló con su esposa en la cocina para pedirle que la próxima vez se sienta en la confiaza de acudir a él cuando tenga un problema. Emilia le dijo que era difícil tener el mismo tipo de cercanía porque Nicolás es alguien especial en su vida.Ir a la siguiente nota
"Fue mi primer amor y yo el suyo por más de 10 años. Tenemos una complicidad, una confianza, nos conocemos desde niños. (...) El Nico me abre sus brazos y yo tengo una sensación de hogar, de protección automática y no sé si eso me vaya a pasar alguna vez contigo".
Pero en lugar de molestarse con esta confesión, Javier sonrió. "Me acabas de describir a tu mejor amigo y eso me tranquiliza mucho", señaló.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"¡Yo siempre supe!": Andrea tuvo una violenta reacción tras ver la grabación del beso de Samuel en La Baronesa
-
"Es poco probable que haya sobrevivido": Domínguez dio lapidaria conclusión sobre Clara en La Baronesa
-
Se pelearon: Roberto defiende a Clara y Aurora la culpa de su propia desaparición en La Baronesa
-
"Eres la única culpable": Paula acusó a Emilia como responsable de la desaparición de su madre en La Baronesa
-
El vestido de Clara fue encontrado en el mar: El fiscal Domínguez tiene pista clave en La Baronesa
-
"Me parece una coartada perfecta": Javier desconfía de Samuel tras volver a casa en La Baronesa