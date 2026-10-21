"Me parece una coartada perfecta": Javier desconfía de Samuel tras volver a casa en La Baronesa

21 oct. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 44 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) se sorprendió de ver a su padre de regreso en la casa familiar. Andrea (Catalina Guerra) estaba destrozada al tenerlo tan cerca y saber que su matrimonio nunca volvería a recomponerse, así que el joven lo tomó como una forma de provocación.

"¿Qué pretendes? ¿Hacerle más daño a la mamá? ¿Te gusta verla así de mal? No sé qué te pasa por la cabeza... teniendo todos los medios del mundo, decides venir para acá de nuevo y confundir más a la mamá", le dijo sin rodeos.

Y con un manto de sospecha sobre Samuel (Francisco Ossa), agregó que "esto de volver a la casa con la mamá me parece una coartada perfecta ahora que la policía está investigando".

La Baronesa / Mega

Samuel se sintió dolido por la desconfianza de su hijo y le preguntó cómo podrían arreglar las cosas entre los dos.

Javier tiene razones para no creer, pero abrió la puerta a una solución. Lo primero y más importante será que Samuel no le siga haciendo daño a Andrea en el tiempo que siga viviendo en casa porque debe respetarla. "El que está en falta eres tú, no ella", zanjó.