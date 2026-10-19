"¿Ya no estás enamorado de mí?": Samuel decretó su quiebre definitivo con Andrea en La Baronesa

19 oct. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 43 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) regresó a la casa familiar hasta que consiga un nuevo lugar donde vivir. Esto reavivó las esperanzas de Andrea (Catalina Guerra) sobre recuperar su matrimonio, pero pronto se dio cuenta que estaba equivocada.

Samuel se acomodó en el antiguo dormitorio de Javier (Simón Pesutic), mientras su esposa le insistía en que sería mejor volver a dormir juntos.

El fin de una historia

"Yo no tengo problema en que la Magaly organice tus cosas", dijo, pero ante la negativa de Samuel, Andrea se sintió castigada por él. Incluso le planteó la posibilidad de perdonarlo por besarse con Clara (Lorena Bosch), pero no hubo manera de convencerlo.

La Baronesa / Mega

"Yo no quiero que me perdones; no quiero estar contigo", zanjó Samuel.

Al verlo todo perdido, en una última y desgarradora pregunta quiso saber la verdad: "¿Tú ya no estás enamorado de mí? ¿Eso es lo que pasa?". Él con frialdad le respondió, "¿qué crees tú?", dejándola devastada.