Javier se niega tajantemente: Emilia quiere terminar su matrimonio por la desaparición de Clara en La Baronesa
En el capítulo 42 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) le pide a Javier (Simón Pesutic) poner fin a la mentira de su matrimonio tras la desaparición de Clara (Lorena Bosch).
"Yo creo que es momento de terminar con esta mentira. Que cada uno pueda volver con sus familias", expresa la joven.
Javier convence a Emilia de seguir juntos
Sin embargo, Javier se niega tajantemente a aceptar la petición de su esposa y aprovecha la instancia para demostrarle que cuenta con su apoyo.
"Nosotros ahora estamos casados, tú eres mi mujer. Y para mí, todo esto no es ninguna mentira, como dices tú, es de verdad y yo no te voy a dejar sola Emilia, por ningún motivo", comienza diciendo.
"No dejemos que los problemas de nuestros papás nos distancien a nosotros. Es justamente ahora cuando debemos estar más cerca que nunca", agrega, logrando convencer a Emilia de permanecer a su lado.Ve el capítulo en
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