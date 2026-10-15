"¿Se arrancaron juntos?": Daniel sacó sus conclusiones tras ver la habitación de Samuel vacía en La Baronesa

15 oct. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 41 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) estaba desesperada por hallar a Clara (Lorena Bosch) y tras encontrar varios mensajes y llamadas perdidas de Samuel (Francisco Ossa) en el teléfono de su amiga, lo buscó para tener respuestas.

El problema es que tras llamar insistentemente a su puerta de hotel, no contestó y estaba a punto de rendirse cuando llegó Daniel (Francisco Reyes Cristi).

"Parece que venimos al mismo lugar a buscar a la señora", comentó el chef con amargura mientras subía las escaleras y aunque Francesca le dijo que no había nadie, Daniel dio una fuerte patada a la puerta para abrirla.

La Baronesa / Mega

La habitación estaba vacía y ni siquiera las cosas de Samuel estaban en el ropero, dando aviso que se había marchado de la fiesta sin avisar. "¿Se arrancaron juntos?", preguntó Daniel, convencido de que Clara había cometido una imperdonable traición contra su padre y su familia.

Al mismo tiempo, Samuel llegaba solo al hotel donde se hospeda Javier (Simón Pesutic). Su único pensamiento fue el beso que se dio con Clara esa misma mañana.