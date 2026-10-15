Aurora se reunirá con León y Antonio para realizar un nuevo pacto de silencio en el capítulo 42 de La Baronesa

15 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 42 de La Baronesa, León (César Caillet) será uno de los más contentos con la desaparición de Clara (Lorena Bosch) e incluso verá una oportunidad para que su romance secreto pueda salir a la luz.

"Lo que pasó con Clara, siento que es el impulso que nosotros dos necesitamos como pareja", le dirá al abogado, pero Antonio (Carlos Díaz) dejará este asunto fuera de discusión.

La Baronesa / Mega

Una renovación del trato

Inesperadamente, Aurora (Loreto Valenzuela) aparecerá en el departamento del doctor Insulza porque, al igual que hace 30 años, tendrá algo muy importante que conversar con ambos.

"Sabía que los iba a encontrar juntos aquí a los dos. Nunca me imaginé que iba a tener que hacer un nuevo pacto de silencio con ustedes", les dirá.

¿León aceptará las condiciones de Aurora o aprovechará su oportunidad para salir del anonimato?