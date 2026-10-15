Alguien denunciará: Un fiscal se hará cargo de la búsqueda de Clara en el capítulo 42 de La Baronesa

15 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 42 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) llegará a casa de los Márquez para colaborar en la búsqueda de Clara (Lorena Bosch). Sin embargo, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará a punto de agredirlo, de no ser por la intervención de su familia.

Antes de que las cosas se pongan feas, alguien tocará a la puerta de los Márquez.

Intervendrá la policía

"Permiso, buenos días. Me presento, soy Gabriel Domínguez, fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Sur. ¿Cómo están?", dirá el recién llegado, acompañado de un amplio destacamento de detectives.

La Baronesa / Mega

"Recibimos una denuncia por presunta desgracia en relación a la desaparición de Clara Faúndez", agregará.

Sin embargo, ninguno de los Márquez se acercó a la policía. Aurora (Loreto Valenzuela) querrá saber quién se metió en sus asuntos familiares y Samuel confesará que él alertó la ausencia de Clara.