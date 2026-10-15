"Mi papá está solo": Emilia recibió la confirmación de que Clara no escapó con Samuel en La Baronesa
En el capítulo 41 de La Baronesa, los Márquez cometieron un grave error al regresar a Santiago, creyendo que Clara (Lorena Bosch) había escapado con Samuel (Francisco Ossa) en plena fiesta de matrimonio.
Los ánimos estaban por el suelo y aunque todos se mostraban con cierto grado de preocupación, Daniel (Francisco Reyes Cristi) tuvo una actitud muy amarga respecto a su propia madre tras un comentario de Roberto (Patricio Achurra).
"Tata, de seguro está bien, está mucho mejor que todos nosotros juntos", señaló con cinismo.Ir a la siguiente nota
La llamada
Mientras todos descansaban por el largo viaje, Emilia (Octavia Bernasconi) recibió una llamada de Javier (Simón Pesutic), quien se fue directamente al hotel para buscar a su padre; Samuel pasó toda la noche con el celular apagado y no habían podido contactarlo.
"Ya llegué. Mi papá está acá solo. Después te cuento más, pero avísale a tu familia, por favor", informó su marido. Clara no se fugó: oficialmente ha desaparecido sin dejar rastro.
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