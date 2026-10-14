¡Lo vio todo! Clara por fin descubrió la relación de amantes entre Antonio y León en La Baronesa

14 oct. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 40 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) escuchó y vio algo que hace 30 años le ocultaban.

Antonio (Carlos Díaz) intentaba consolar a León (César Caillet) por el papel secundario que tuvo en el matrimonio, declarándole su amor incondicional y dándole un apasionado beso, sin esperar que su esposa fuera testigo de todo desde el umbral de la puerta.

Sin explicaciones

Antes de que le pudieran dar cualquier explicación, Clara corrió y aunque su marido intentó alcanzarla, el doctor Insulza se lo impidió.

La Baronesa / Mega

"Lo único que podemos hacer en este momento es intentar mantener la calma y evitar que el matrimonio de tu hija se vaya a la mierda, lo único que importa en este momento es Emilia. No me gusta la forma en que sucedió, pero yo estaba esperando este momento toda mi vida", sinceró León.

Antonio se derrumbó en la cama y lloró amargamente por el daño que le causó a una mujer buena, acusando a su amante de ser un egoísta.