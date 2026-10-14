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"Te callas por las buenas o por las malas": Aurora le prohibió a Clara contar lo que sabe en la Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 40 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) vio a Clara (Lorena Bosch) muy afectada durante la fiesta y se la llevó a un lugar alejado para hablar. Allí, su nuera le confesó que descubrió que Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) son amantes. 

Pero en lugar de apiadarse de Clara en esta conmoción, Aurora sacó a relucir su lado más implacable. 

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"Lo que viste es verdad, pero tú te vas a callar. Te vas a callar por el bien de mi marido, por el bien de tus hijos. Te vas a callar así como yo me he callado por todos ustedes durante 30 años", confesó la matriarca con total frialdad. 

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Esta es una realidad que Clara no es capaz de ocultar y estaba dispuesta a contarlo todo, pero su suegra le recalcó que ella le debe y mucho. 

"Mira, Clara, yo a ti te abrí las puertas de mi familia. Todo lo que tú tienes, lo tienes gracias a mí. Tú no tendrías nada si no fuera por mí, así que te vas a callar porque tú sabes que yo por mi familia soy capaz de cualquier cosa. Por las buenas o por las malas", instó "la Baronesa". 

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