¡Con beso incluido! Emilia y Javier se casaron ante la atenta mirada de Aurora

12 oct. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 39 de La Baronesa, llegó el momento en el que Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) dieron el sí ante la ley.

El hijo de Samuel (Francisco Ossa) fue el primero en ubicarse en el altar y luego fue el turno de su amada, quien entró del brazo de Antonio (Carlos Díaz).

Tras lo anterior, la oficial del Registro Civil le preguntó a él si aceptaba como esposa a la hermana de Paula (Francisca Armstrong) y él asintió.

El beso que selló el amor

Después fue el turno de Emilia y también respondió positivamente que quería a Javier como su marido, ante la atenta mirada de Aurora (Loreto Valenzuela).

Firmado el documento que los declaraba marido y mujer, ambos se pusieron sus argollas y fueron declarados como un matrimonio.

La Baronesa

Finalmente, fue la joven quien tomó la iniciativa y besó al jugador de cartas, sellando su destino.