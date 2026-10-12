¡Con beso incluido! Emilia y Javier se casaron ante la atenta mirada de Aurora
En el capítulo 39 de La Baronesa, llegó el momento en el que Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) dieron el sí ante la ley.
El hijo de Samuel (Francisco Ossa) fue el primero en ubicarse en el altar y luego fue el turno de su amada, quien entró del brazo de Antonio (Carlos Díaz).
Tras lo anterior, la oficial del Registro Civil le preguntó a él si aceptaba como esposa a la hermana de Paula (Francisca Armstrong) y él asintió.
El beso que selló el amor
Después fue el turno de Emilia y también respondió positivamente que quería a Javier como su marido, ante la atenta mirada de Aurora (Loreto Valenzuela).
Firmado el documento que los declaraba marido y mujer, ambos se pusieron sus argollas y fueron declarados como un matrimonio.
Finalmente, fue la joven quien tomó la iniciativa y besó al jugador de cartas, sellando su destino.Ve el capítulo en
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