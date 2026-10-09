"Cuando te transformes en mi mujer": Javier dio la última condición para devolver la casa en La Baronesa

09 oct. 2026 - 17:38 hrs.

En el capítulo 38 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se sorprendió de lo frágil que parecía Javier (Simón Pesutic) al hablar de su madre. Una versión suya muy distinta a la que tuvo frente a su abuela en el asunto de la casa.

"Tienes un lado sensible y empático... bien raro porque este Javier generoso, considerado, no tiene nada que ver con el que cambia una casa por una esposa", lanzó la joven a su prometido.

La respuesta de Javier

En lugar de sentirse abrumado por las palabras de Emilia, Javier rápidamente encontró una manera de contestarle.

La Baronesa / Mega

"Yo puedo ser generoso, empático, todo lo que tú creas, porque es verdad. Pero yo no estoy cambiando una casa por una esposa... Yo estoy aprovechando esa casa para estar cerca tuyo, y tú eres mucho más que una esposa: eres la mujer que me enamoró desde el día uno", lanzó.

Y dejó un punto más sobre qué pensar: él no entregará las escrituras de la propiedad apenas se casen, sino cuando realmente sea su pareja de verdad. "Que tú seas mi mujer es mucho más que una firma en un papel", afirmó.