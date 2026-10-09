"Lo encuentro aberrante": León le dijo a Francesca que sabía todo sobre su amorío con Daniel en La Baronesa
En el capítulo 38 de La Baronesa, León (César Caillet) desaprobó desde el minuto uno la relación entre Daniel (Francisco Reyes Cristi) con Francesca (Katyna Huberman) y aunque no ha dicho nada al respecto, sí hubo un cambio en su actitud.
Cuando vio salir a la terapeuta del dormitorio de Daniel, le habló al hijo de Antonio (Carlos Díaz) para darle una advertencia: "Mira, escúchame, si vas a insistir en esta locura, al menos sé un poco más cuidadoso. ¿Cómo cres... se te ocurra meterle a tu pieza?".
A partir de ese momento, cada vez que Francesca le dirigía la palabra, León solo la ignoraba como si nunca la hubiese escuchado.
Un tenso momento en el hotel
La situación llegó a un punto tal que, la mañana del matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi), ambos se encontraron en el hotel y con su habitual buen humor, Francesca piropeó a León y este solo atinó a seguir de largo.
"A ver, para. ¿Se puede saber qué te hice yo para que tú me trates así, pesado, como insoportable? Si yo te hice algo, dímelo de frente", le dijo la terapeuta.
El doctor Insulza la arrinconó contra un muro y le dijo molesto: "Sé lo que está pasando entre tú y Daniel y lo encuentro aberrante".Ve el capítulo en
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