"La verdad es que...": Antonio le lanzará indirecta a Aurora sobre León en el capítulo 40 de La Baronesa

12 oct. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 40 de La Baronesa, León (César Caillet) llegará a una de las mesas en el matrimonio a preguntar si todo está bien y acotará lo linda de la celebración.

Rápidamente, Aurora (Loreto Valenzuela) le lanzará un tenso comentario: "Te encantaría estar en esta mesa".

Pero sin esperárselo, el padre de Emilia (Octavia Bernasconi) le responderá a su madre con una indirecta sobre el médico: "La verdad es que él debería estar aquí".

La Baronesa

Clara estará a punto de descubrir todo

Tras lo anterior, Daniel (Francisco Reyes Cristi) le exigirá a Clara (Lorena Bosch) que le cuente a su padre sobre el beso que le dio a Samuel (Francisco Ossa) y ella accederá.

La madre de Paula (Francisca Armstrong) irá a buscar a Antonio e inesperadamente lo escuchará declarándole su amor a alguien.

Lo que ella no sabrá es que la persona con la que estará hablando su marido será León.