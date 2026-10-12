"Siempre te he amado": Clara escuchará íntima conversación de Antonio y León en el capítulo 40 de La Baronesa

12 oct. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 40 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) le exigirá a Clara (Lorena Bosch) que le confiese a Antonio (Carlos Díaz) que besó a Samuel (Francisco Ossa).

Luego de discutir un poco, ella accederá a la petición de su hijo e irá a buscar a su marido por la casona donde están celebrando el matrimonio.

Poco a poco, oirá la voz del abogado y lo escuchará realizando una íntima confesión: "Yo te amo, siempre te he amado, siempre, mírame, escúchame, siempre te voy a amar".

Pero como Clara escuchará todo detrás de la puerta, no sabrá que el padre de sus hijos le estará reafirmando su amor a León (César Caillet).

Francesca consolará a Nicolás

Por otro lado, Francesca (Katyna Huberman) descubrirá a Nicolás (Andrew Bargsted) llorando en medio del matrimonio de Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic).

La madre le dirá a su hijo que él es muy fuerte y puede salir adelante, pese a que vio al amor de su vida casándose con otra persona.