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La Baronesa - Capítulo 39: ¡Javier y Emilia son marido y mujer!

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 39 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) enfrenta a Clara (Lorena Bosch) tras verla besando a Samuel (Francisco Ossa) y la amenaza con contarle todo a Antonio (Carlos Díaz).

León (César Caillet) encara a Francesca (Katyna Huberman) y le dice que sabe de su relación con el hijo de su mejor amiga, pero ella lo niega constantemente. 

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Por otro lado, Paula (Francisca Armstrong) quiere hacer que Javier (Simón Pesutic) se arrepienta de casarse con Emilia (Octavia Bernasconi), pero él tiene su objetivo fijo.

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Nicolás está destruido

Nicolás (Andrew Bargsted) tiene el corazón roto por ver que el amor de su vida se casará con otra persona y Catalina (María Jesús Godoy) y Francesca intentan consolarlo.

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Los invitados al matrimonio comienzan a ubicarse en sus asientos y Aurora (Loreto Valenzuela) y Roberto (Patricio Achurra) llegan para presenciar este importante momento.

Finalmente, Emilia y Javier dan el sí ante la oficial del Registro Civil y sellaran su vínculo con un beso ante todos.

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