La Baronesa - Capítulo 39: ¡Javier y Emilia son marido y mujer!

12 oct. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 39 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) enfrenta a Clara (Lorena Bosch) tras verla besando a Samuel (Francisco Ossa) y la amenaza con contarle todo a Antonio (Carlos Díaz).

León (César Caillet) encara a Francesca (Katyna Huberman) y le dice que sabe de su relación con el hijo de su mejor amiga, pero ella lo niega constantemente.

Por otro lado, Paula (Francisca Armstrong) quiere hacer que Javier (Simón Pesutic) se arrepienta de casarse con Emilia (Octavia Bernasconi), pero él tiene su objetivo fijo.

La Baronesa

Nicolás está destruido

Nicolás (Andrew Bargsted) tiene el corazón roto por ver que el amor de su vida se casará con otra persona y Catalina (María Jesús Godoy) y Francesca intentan consolarlo.

Los invitados al matrimonio comienzan a ubicarse en sus asientos y Aurora (Loreto Valenzuela) y Roberto (Patricio Achurra) llegan para presenciar este importante momento.

Finalmente, Emilia y Javier dan el sí ante la oficial del Registro Civil y sellaran su vínculo con un beso ante todos.