¡Alguien miente! El misterio de quién atacó a Clara se tomará los próximos capítulos de La Baronesa

16 oct. 2026 - 20:55 hrs.

Clara (Lorena Bosch) se enteró de una verdad que cambia por completo la historia de su matrimonio durante los últimos 30 años y alguien intentó silenciarla para siempre.

Ahora, todos en La Baronesa están tratando de encontrar a la madre de los Márquez y varios sospechosos salieron a la palestra. Aurora (Loreto Valenzuela) dejó entrever que ya no quiere mucho a su nuera y Andrea (Catalina Guerra) ha dejado más que claro los celos que siente hacia ella.

Pero, ¿quién más? Por supuesto, León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz) serían los grandes perjudicados si ella llegaba a hablar sobre su relación de amantes, y Daniel (Francisco Reyes Cristi) tenía un gran resentimiento contra ella por descubrirla con Samuel (Francisco Ossa).

La Baronesa / Mega

¿Y Samuel sería capaz de golpearla para eliminar ese terrible recuerdo de su pasado del que tanto se avergüenza?

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El fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth) deberá tener una aguda intuición para descubrir al mentiroso y desenredar la madeja de secretos que se esconde en las familias Márquez y Toledo.

¿Aparecerá Clara viva o muerta? ¿Podría reconocer a su atacante? No te pierdas los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a viernes a partir de las 16:45 horas por las pantallas de Mega.

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