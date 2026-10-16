¡Alguien miente! El misterio de quién atacó a Clara se tomará los próximos capítulos de La Baronesa
Clara (Lorena Bosch) se enteró de una verdad que cambia por completo la historia de su matrimonio durante los últimos 30 años y alguien intentó silenciarla para siempre.
Ahora, todos en La Baronesa están tratando de encontrar a la madre de los Márquez y varios sospechosos salieron a la palestra. Aurora (Loreto Valenzuela) dejó entrever que ya no quiere mucho a su nuera y Andrea (Catalina Guerra) ha dejado más que claro los celos que siente hacia ella.
Pero, ¿quién más? Por supuesto, León (César Caillet) y Antonio (Carlos Díaz) serían los grandes perjudicados si ella llegaba a hablar sobre su relación de amantes, y Daniel (Francisco Reyes Cristi) tenía un gran resentimiento contra ella por descubrirla con Samuel (Francisco Ossa).
¿Y Samuel sería capaz de golpearla para eliminar ese terrible recuerdo de su pasado del que tanto se avergüenza?
El fiscal Santibáñez (Etienne Bobenrieth) deberá tener una aguda intuición para descubrir al mentiroso y desenredar la madeja de secretos que se esconde en las familias Márquez y Toledo.
¿Aparecerá Clara viva o muerta? ¿Podría reconocer a su atacante? No te pierdas los próximos capítulos de La Baronesa, de lunes a viernes a partir de las 16:45 horas por las pantallas de Mega.